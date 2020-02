Agent til Ekstra Bladet: Forventer skifte torsdag

Det er næsten ikke til at tro, men alt peger på, at den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite i den allernærmeste tid vil kunne kalde sig selv holdkammerat med Lionel Messi i FC Barcelona.

Hasan Cetinkaya, der står i spidsen for agentvirksomheden HCM Sports Management, som repræsenterer Braithwaite, opholder sig netop nu i Barcelona, hvor han forhandler de sidste detaljer i den sensationelle handel på plads.

Midt i Braithwaite-handel: Ballade i Barcelona

Mange ventede tirsdag utålmodigt på, at skiftet fra Leganés skulle blive officielt, men fodboldfans i både Danmark og Spanien må vente lidt endnu.

Men i en mailkorrespondance med Ekstra Bladet skriver Cetinkaya, at der går lidt endnu, før det hele er på plads.

Hvornår forventer du at transferen går igennem?

'Jeg forventer, at der sker noget torsdag', skriver Hasan Cetinkaya, der ikke afslører yderligere om forhandlingerne.

Men han må blandt andet vente på, at Barcelona opfylder Leganés' krav.

For ifølge bundklubbens ejer, Felipe Moreno, vil man ikke bøje sig det mindste, hvis man skal slippe sin danske profil midt i overlevelseskampen i La Liga.

- Jeg kan forstå, at Barcelona kan gøre det her, hvis reglerne siger det, men jeg troede ikke, at de kunne hente en spiller, der allerede var på kontrakt. I går, mandag, ringede de og sagde, hvad de tænkte på, siger han ifølge Diario Sport.og fortsætter.

- Jeg kan se, at Braithwaite kan være på vej til Barcelona. Det ville jeg også gøre, men jeg har sagt til dem, at vi ikke forhandler noget som helst. Betal klausulen eller han bliver i Leganes, lyder det fra Felipe Moreno.

Hele situationen er opstået, fordi FC Barcelona må undvære den langtidsskadede duo Ousmane Dembélé og Luis Suárez, og ikke fik handlet i vintervinduet.

Derfor har storklubben udnyttet en særregel i Primera Division, som tillader klubber at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder, efter at transfervinduet er lukket.

Og her tyder alt altså på, at manden der skal lukke hullet bliver danske Martin Braithwaite. Det ventes, at han får en kontrakt på fire et halvt år.

- Det er jo helt vildt

Den totale omvæltning: - To vidt forskellige verdener

Se også: Spansk avis smider bombe: Barcelona overvejer Braithwaite