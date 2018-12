AGF-helt i karrieremareridt: Nu smider de ham på bænken

Langt nede på en 20. og sidsteplads med otte point i 17 kampe ligger Huesca og Aleksandar Jovanovic og roder rundt.

I sommer valgte den nu tidligere AGF-profil at skrive kontrakt med oprykkerne, der i skrivende stund har otte point op til overlevelse efter den første halvsæson. Altså ligeså mange point, som de har formået skrabet sammen.

Siden serberen skiftede til klubben i slutningen af august, har holdet ikke fået en eneste sejr. Til gengæld har de indkasseret i omegnen af 40 mål i løbet af 18 kampe.

For at gøre ondt værre for Jovanovic, der i sæsonens indledning var ramt af en skade, blev han i søndagens 2-1 nederlag til Wass og Valencia vraget til fordel for 33-årige Roberto Santamaria. Holdets normale andenmålmand.

Huesca indledte ellers La Liga-sæsonen med en sejr på 2-1 over Eibar og uafgjort mod Athletic Bilbao. Herefter kom Jovanovic til klubben, der fik en kæmpe fodboldlektion af mægtige Barcelona, som vandt 8-2. Her var Jovanovic (heldigvis) skadet.

I alt har Jovanovic spillet ti kampe og lukket 17 mål ind.

Næste prøvelse for Huesca bliver, når de femte januar tager imod Sevilla-klubben Real Betis. Betis, der er placeret på en sjette plads.

