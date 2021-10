Alarmklokkerne ringer: Mareridt på få dage

De spanske sportsmedier er begyndt at spekulere i krise, efter Real Madrid søndag tabte på udebane 2-1 mod Espanyol. Nederlaget fuldender en mareridtsuge for kongeklubben

Krisesnakken er begyndt i den spanske hovedstad, efter at Real Madrid for tredje gang på en uge måtte forlade banen uden tre point i bagagen.

Efter sidste weekends 0-0 mod Villarreal, der blev fulgt op af det ydmygende nederlag til Sheriff Tiraspol i Champions League, tabte kongeklubben søndag 1-2 til oprykkerne fra Espanyol i La Liga.

Tre kampe uden sejre er langt fra godt nok, hvis man hedder Real Madrid, og de spanske medier er så småut begyndt at snakke om krise i kongeklubben, selv om Ancelottis mandskab ligger øverst i den spanske liga.

Karim Benzama græmmede sig, da Real Madrid søndag tabte til Espanyol. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Særligt defensiven får hug af de store sportsaviser, hvor Marca sammenligner Ancelottis problemer i bagerste kæde med trænerkollega Koemans lignende problematik hos rivalerne FC Barcelona.

Samtidig kører det heller ikke offensivt for Real Madrid, blandt andet beskriver AS, at superstjernen Karim Benzama må kæmpe mutters alene i front uden hjælp fra resten af holdet.

Utilfreds Ancelotti

Carlo Ancelotti var langt fra tilfreds efter 2-1-nederlaget mod Espanyol i søndagens kamp, som træneren kaldte Real Madrids værste indsats i denne sæson.

Carlo Ancelotti fortæller, at han skal bruge landsholdspausen på at reflektere over den seneste uges præstationer i Real Madrid. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

- I landskampspausen må vi reflektere og finde ud af, hvorfor holdets attitude har ændret sig på en uge. Jeg lagde mærke til det i dag. Vi var ikke aggressive nok, og vi tabte dueller, sagde Real Madrid-træneren ifølge Marca efter nederlaget søndag.

Efter landskampspausen skal Real Madrid møde Shakhtar Donetsk i Champions League, inden det 24. oktober gælder El Clásico mod FC Barcelona på Camp Nou.

