Alle er enige: Messi tæt på drømmeløn i PSG

Flere medier sender fredag aften Lionel Messi i retning af et klubskifte til Paris SG, og lønnen bliver helt fin...

Torsdagens melding om Lionel Messis exit fik straks alverdens medier til at spekulere i, hvor argentinerens fremtid så ligger.

Og meget tyder på, at der venter et skifte til Paris SG. Den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano er så godt som sikker.

- Paris Saint-Germain er tæt på at skrive under med Leo Messi, det er bekræftet. PSG forbereder den officielle kontrakt gældende til juni 2023, og den bliver forelagt Mesis og hans far i de næste timer, skriver Romano fredag aften kort før klokken 22.00.

Kort efter udbygger han med endnu en melding.

- Paris Saint-Germain har været den eneste klub, der har kontaktet Leo og Jorge Messi direkte siden torsdag aften - uden brug af mellemmænd. Omklædningsrummet er også overbevist om, at Messi kommer. PSGs kontrakttilbud inkluderer en option i forhold til at forlænge til 2024, skriver transfer-journalisten.

Overskrift fredag aften i Le Parisien

Fremover skal Messi formentlig juble i PSG-trøjen. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

Også Paris-avisen Le Parisien har fredag aften pustet til rygterne om Messis skifte til Paris og har skrevet en artikel med overskriften 'Lionel Messi har valgt PSG'.

- Lionel Messi er tvunget til at forlade Barcelona og gør PSG til den foretrukne mulighed for at fortsætte sin karriere. Af såvel sportslige, sentimentale og familiemæssige årsager, skriver Le Parisien.

Avisen fortæller desuden, at det er Messis far, Jorge, der har ringet til PSG efter kontraktkollapset i Barcelona.

- Han forhandler direkte med Nasser Al-Khelaífi omkring transferen af sin søn, og det er PSG-sporet, han har satset på fra det øjeblik, hvor Barcelona ikke længere var en mulighed, skriver avisen.

Barcelona-fansene er ikke helt glade for udviklingen. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Også den store franske sportsavis L'Equipe melder om to-årig kontrakt med option på yderligere et år, og de kender til lønningsposen.

Messi skulle således være tilbudt en årsløn på 40 millioner euro svarende til 300 millioner kroner, og det vil gøre ham til lønkonge i PSG, da Neymar må nøjes med 225 millioner kroner efter sin forlængede kontrakt i foråret.