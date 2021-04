Alvorlig straf til Barcelona-boss

Ronald Koeman har fået karantæne i to kampe efter sit røde kort mod Granada. Det kan blive dyrt i jagten på mesterskabet

Det kan få alvorlige konsekvenser for Barcelonas mesterskabsjagt, at Ronald Koeman så rødt i torsdagens hjemmekamp mod Granada.

Det spanske fodboldforbund meddeler således, at hollænderen har karantæne fra sidelinien i de næste to kampe. Dermed kan han ikke stå i spidsen for holdet i de vigtige kampe mod Valencia og Atletico Madrid. Sidstnævnte er en direkte duel om mesterskabet.

Ronald Koeman blev bortvist af kampens dommer González Fuertes efter lidt mere end en times spil, fordi han gentagne gange lod sin frustration gå udover fjerdedommeren.

Ronald Koeman blev sendt på tribunen mod Granada. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det skete kort efter Granadas udligning til 1-1, og ti minutter senere blev det endnu værre, da Jorge Molina sikrede Granada en særdeles uventet sejr på Camp Nou.

Lionel Messi scorede for Barcelona, der endnu en gang var uden en skadet Martin Braithwaite.

Med nederlaget er Barcelona nummer tre i La Liga. To point efter Atletico Madrid og á point med Real Madrid. Der resterer fem runder.