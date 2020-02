- Anden topklub ville have ham

Kæmpe forspring: Plaffer FCM på guldkurs

Martin Braithwaites utrolige skifte til FC Barcelona har naturligvis også vakt opsigt øst for Øresund.



Selv her dagen derpå kniber vort fodboldinteresserede broderfolk sig stadig i armene. I et interview i det svenske medie Expressen fortæller Hasan Cetinkaya, der er svensker og Martin Braithwaites agent, om den opsigtsvækkende handel.

- Han er meget glad. Det er virkelig en drøm for ham, siger Cetinkaya, der også føler en vis faglig stolthed over at have fået aftalen i stand.

- Det er en meget sensationel transfer. Det er kommet som et chok mange steder. For mig som agent føles det fantastisk at være i stand til at udføre denne form for forretning - især at få skandinaviske spillere til verdenstoppen, siger han.

Braithwaite på sin nye hjemmebane.

Historien om skiftet tog sin begyndelse for en måneds tid siden, da Braithwaite og Cetinkaya mødtes i Madrid, fortæller agenten. Her diskuterede de to spillerens muligheder, og svenskeren var imponeret over Braithwaites ambitionsniveau.

- Han talte om meget høje mål. Jeg elsker det. Jeg syntes altid, at han var undervurderet og endte i meget mærkelige klubber, og jeg fortalte ham, at vi skulle til tops. Og så sagde han, at han ville til Barcelona, ​​siger han.

Det blev der så mulighed for, da den catalanske storklub fik lov at hente en ny spiller fra den spanske liga - også selvom en anden unavngiven klub angiveligt var lun på den danske angriber.



- Hver eneste angriber i La Liga stod i kø for at tage til Barcelona af naturlige årsager. Men det blev Martin til sidst. Der var en anden klub på et meget højt niveau, der var interesseret i Martin, men vi besluttede, at vi ville vente. Og da Barcelona dukkede op, kunne det ikke være bedre, siger Cetinkaya.



Martin Braithwaite har i FC Barcelona fået en kontrakt, der løber frem til 2024.

