Andreas Christensen endelig registreret som Barcelona-spiller

Andreas Christensen kan nu endelig spille officielle kampe for FC Barcelona, efter klubben sent fredag aften meldte ud, at de har registreret seks spillere til truppen

Endelig skete det.

Andreas 'AC' Christensen kan langt om længe spille officielle kampe for FC Barcelona, efter klubben har kæmpet hårdt for at få deres nye sommer-signings registreret i klubben.

Fredag aften har den catalanske storklub dog fået styr på tingene, og 'AC' kan allerede komme i aktion i weekendens kamp mod Rayo Vallecano.

Det fremgår af La Ligas officielle hjemmeside, hvor 'AC' og de andre nye Barca-spillere nu er blevet registreret.

De nye spillere, der nu kan spille for klubben er udover Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Franck Kessie og Raphinha.

Derudover har Barcelona kunne forlænge med Sergi Roberto og Ousmane Dembélé, der ligesom nyindkøbene har ventet på at blive registreret i Barcelona-truppen.

Det er dog ikke alle Barcelonas nyindkøb, der har været lige heldige.

Annonce:

Franskmanden Jules Koundé, der blev hentet i dyre domme fra Sevilla, er ikke blevet registreret endnu og glipper dermed kampen mod Rayo Vallecano.

Ifølge Mundo Deportivo skal Barcelona skille sig af med en spiller eller sænke deres løningsudgifter for at Koundé kan blive registreret.

En af de Barcelona-spillere, der i den grad står for skud er danske Martin Braithwaite, som Barcelona ønsker skal forlade klubben.

Senest blev danskeren mødt af en stor pibekoncert fra fansene, og Blaugrana ønsker at rive kontrakten med Braithwaite i stykker.

Det er dog ikke noget danskeren har tænkt sig at gøre, og han har tænkt sig at køre kontrakten ud for at modtage sin løn.

Fansene ventede med spænding da Andreas Christensen blev præsenteret i den spanske klub.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Så meget tjener Andreas Christensen i Barcelona - se beløbet her.