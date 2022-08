Andreas storhyldes: Én ting går igen

FC Barcelona og Andreas Christensen vandt 4-1 søndag aften. De spanske medier roser danskeren for blandt andet at positionere sig godt og være forudseende

Situationerne er vidt forskellige for de to danskere.

Mens Martin Braithwaite prøver at blive presset ud af klubben og ikke engang har et rygnummer, så har nytilkomne Andreas Christensen spillet begge kampe fra start for FC Barcelona.

Han har endda holdt Barcelona-ikonet Gerard Piqué på bænken.

Sent søndag aften var Andreas Christensen med til at vinde 4-1 ude over Real Sociedad. Den danske landsholdsstjerne spillede hele kampen og får masser af ros efterfølgende. Især hans positioneringer bliver bemærket.

'Danskeren blev flankeret af Araujo og Eric og positionerede sig korrekt. Det er hans bedste dyd. Han prøvede den lange aflevering og var selvsikker. Det mest toneangivende i forsvaret,' lyder dommen fra Barcelona-avisen Sport, der giver 'AC' karakteren 8/10, hvilket er bedst af forsvarsspillerne.

Cheftræner Xavi viser stor tillid til Andreas Christensen. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Madrid-avisen AS sender sætter også fine ord på hans præstation.

'God kamp af danskeren. Han bliver ved med at skille sig ud for sin hurtighed, evne til at reagere og ønske om at behandle bolden pænt.'

Avisen La Vanguardia fra Barcelona påpeger også, at danskeren ikke begår de store fejl.

'Uden at 'shine' er det effektivt. Sobert, uden stor fanfare, udnytter den danske midterforsvarer sin gode position til at hjælpe og dække hullerne i forsvaret på tre. Han var dygtig og viste enkelhed i sine handlinger med effektivitet.

Med sejren har Andreas Christensen og FC Barcelona fire point efter to kampe. Næste opgave er på søndag hjemme på Camp Nou mod Valladolid.

