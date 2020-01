Anklager Real Madrid-stjerne for skudattentat

- Det er en skør historie – og det er nonsens, siger Raúl Bravo efter, at serbiske medier beskylder ham for at stå bag mordforsøget på Darko Kovacevic

Med 133 kampe for Real Madrid burde det være fødderne, der talte Raúl Bravos sag. Men sidste år fik eftermælet et ordentligt hak – og nu bliver spanieren også forbundet med et skudattentat.

Selv benægter han.

7. januar blev den serbiske landsholdsspiller, som Raúl Bravo har spillet sammen med i Olympiakos fra 2007 til 2009, passet op. Uden for sit hjem i velhaverkvarteret Glyfada tæt på Athens centrum blev fodboldstjernen beskudt af en maskeret mand, der steg ud af en bil og skød fra tre meters afstand.

Den serbiske landsholdsspiller Darko Kovacevic slap fra skudattentatet. Foto: Daniel Ochoa de Olza/AP/Ritzau Scanpix

Den tidligere Juventus-spiller slap med livet i behold ved at smide sig på jorden – men blev efter skudattentatet kørt til et hospital, hvor han blev behandlet for håndleds- og knæskader.

Den stjålne bil blev fundet udbrændt tæt på Athens gamle lufthavn – cirka 700 meter fra gerningsstedet. Politiet regner med, at der var tale om en advarsel – blandt andet på grund af den korte skudafstand.

Serbisk avis: Bravo står bag

Der ender det ikke, for den serbiske avis Telegraf brygger videre på historien – og de beskylder Raúl Bravo for at have bestilt skuddene mod den tidligere holdkammerat.

- Det eneste, der betyder noget for dem er at sælge magasiner, når de siger, at jeg ville dræbe ham, så sælger de mere. Det er en skør historie. Det er nonsens, siger Raúl Bravo til Radio Marcas program 'A Diario'.

- Jeg har et godt forhold til Kovacevic.

Bravo siger også, at han har talt med serberen siden skudepisoden.

Raul Bravo fejrer her mesterskabet for Real Madrid i 2007. Foto: Rizau Scanpix/AP/Fernando Bustamante

- Jeg vidste, at Darko ville grine, når han læste de nyheder. Det tog ham to dage at ringe til mig, siger Bravo i radioprogrammet.

I maj blev Raúl Bravo arresteret som en del af 'Operation Oikos' – en efterforskning af match-fixing og korruption i spansk fodbold.

Den italienske avis La Gazetto Dello Sport spekulerer i, at Kovacevic kunne have været de spanske myndigheders kilde.

Spillede EM i 2004

Raúl Bravo var ungdomsspiller i Real Madrid og spillede siden 77 kampe for Real Madrids førstehold mellem 2001 og 2007 og har siden spillet fire år i Olympiakos, hvor det blev til seks titler deriblandt tre mesterskaber. Ellers har han været i Leeds samt diverse spanske, belgiske og græske klubber inden karrierestoppet i 2016.

I alt blev det til 16 U-landskampe og 14 A-landskampe for Spanien, og han var blandt andet med til EM 2004, hvor han spillede samtlige minutter.

Raul Bravo sammen med Zinedine Zidane, da de spillede sammen i Real Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

