Argentinsk medie: Her er Messis fremtid

En af historiens bedste fodboldspillere har kontraktudløb til sommer. Det virker vanvittigt, at fremtiden ikke er kommet på plads endnu for Lionel Messi, men nu lader det altså til, at den argentinske stjernespiller skal blive i Barcelona.

Det melder ESPN Argentina, som peger på, at Messi er meget tæt på at forlænge frem til sommeren 2023.

Dermed er der altså mulighed for, at legenden bliver hængende i den klub, som han har spillet for i hele sin professionelle karriere. Tidligere har han været rygtet til storklubber som PSG eller Manchester City, hvor han kunne blive genforenet med Pep Guardiola i sidstnævnte. Men sådan ser det altså ikke ud til at blive.

Messi har tidligere ville væk fra Barcelona, og der var han særdeles ombejlet.

I samme omgang melder de, at Barcelona skulle arbejde på at hente Neymar tilbage til klubben igen, så de to omtalte spillere kan komme til at spille sammen igen. Det menes i hvert fald, at brasilianeren skulle være allerøverst på ønskelisten.

Det har da heller aldrig været en hemmelighed, at Neymar stadig har en forbindelse til sin tidligere klub, som han blandt andet har besøgt efter sit skifte til Paris Saint Germain, som købte ham for 1,65 milliarder kroner i sommeren 2017.

Neymars kontrakt udløber i 2022.

I den spanske liga holder Barcelona desuden trit med de øvrige tophold.

