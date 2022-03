Arh, Barça - har I glemt Danmark?

Barcelona-Real Madrid skriger af storhed, og onsdag blev det også belønnet, da 91.553 tilskuere så Barcelonas uovervindelige kvindehold slå Real Madrid med 5-2.

En fantastisk kulisse, men verdensrekord .... Lad os i det mindste diskutere det lidt.

DR's ekspertkommentator Arnela Muminovic gjorde hurtigt opmærksom på, at det danske landshold i hvert fald havde været en del af et opgør med endnu større tilstrømning af tilskuere.

Tilbage i 1971 vandt det danske kvindelandshold VM, men på det tidspunkt stod FIFA ikke bag, og derfor betragtes turneringen som uofficiel. Ikke desto mindre vandt de danske kvinder med hele 3-0 over værtsnationen Mexico på det gigantiske Azteca Stadion, der var pakket til bristepunktet.

De fleste opgørelser melder om 115.000 tilskuere til finalekampen, men det reelle tal kan være over 125.000.

De fantastiske scener fra Camp Nou gjorde et stort indtryk. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Derfor ville Muminovic lige minde om den berømte kamp.

- I princippet har de jo ret, fordi FIFA ikke anerkendte kvindefodbolden og VM dengang, så på den måde er det jo en rekord.

- Så i FIFA-regi er det jo korrekt, men i den virkelige verden er det jo ikke rigtigt, siger hun med et grin.

Ekstra Bladet hyldede det danske hold efter triumfen.

Danmark vandt med 3-0 på tre kasser af den dengang kun 15-årige Susanne Augustesen. I mange år kunne man tale om 'Den glemte triumf', men i 2017 blev hattrick-helten samt Lone Schmidt Nielsen indlemmet i Fodboldens Hall of Fame og året efter blev holdet hyldet for præstationen.

- Det er jo ret vildt at tænke på, at der var så mange tilskuere dengang, og så gik man fuldstændig død i kvindefodbold, og så er det først nu her, hvor det for alvor er ved at blomstre op.

Danskerne havde det svært, vurderer Muminociv. - Sofie Svava havde det svært på venstreback, hvor hun stod over for Caroline Hansen, der er en verdensklassespiller. Caroline Møller kommer faktisk ind og skulle egentlig have scoret for at være ærlig. Det var en svær kamp at komme ind i, men jeg tror, at hun ærgrer sig i dag. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det er ikke mange dage, siden sommerens EM-finalens billetter blev sat til salg, og de røg på 43 minutter. Det tegner godt for fremtiden, lyder det fra eksperten.

- Kommercialiseringen og det PR-mæssige bliver taget meget mere alvorligt. Barcelonas kvindehold sælger som sådan ikke så mange billetter, når de spiller på det lille Johan Cruijff Stadion i udkanten af Barcelona, men det her er beviset på, at man kan promovere en kamp ordentligt og har gode rammer, så kan man opbygge en kæmpe interesse.

- Kampen onsdag levede jo også op til det, siger Muminovic, der var meget positivt overrasket over opgøret.

- Den havde lidt det hele, og jeg var ellers bange for, at Barcelona bare ville køre dem over. Men Real Madrid gav fint igen. Der var et målmandsdrop, men ellers var der sindssygt mange gode mål. Tilskuerne fik virkelig noget for pengene.

Aitana Bonmati festede med fansene. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Hun ærgrer sig dog over én ting.

- Jeg gad faktisk godt at have været der. Jeg fornemmede, at der var en eller anden magisk atmosfære derinde, og jeg synes, at det er sjældent, jeg hører, Barcelonas fans er så på i løbet af hele kampen. Det var ret vildt.

- Kvindefodbolden søger også den her kontakt mere end herrefodbolden, og det er nok også noget, der er forsvundet fra herresiden. Den forbindelse kom bare i fuld flor. Jeg var helt betaget af det hjemmefra, så jeg kan kun forestille mig, hvordan det har været på stadion.

Barcelona har allerede sikret sig mesterskabet i Spanien efter 25 sejre af 25 mulige og en målscore på +131, og så er de i semifinalen i Champions League. Danskerklubben Real Madrid ligger omvendt nummer fire, og de skal forsøge at fange Atlético Madrid og Real Sociedad, som ligger henholdsvis nummer tre og to i ligaen.