Real Madrid har milliarder til spillerkøb - men præsidenten har andre planer

Real Madrid fik aldrig erstattet Cristiano Ronaldo. Det er heller ikke sikkert, at han bliver erstattet, for Florentino Perez overvejer at bruge pengene på en helt anden ting

Kistebunden synes tilsyneladende bundløs hos Real Madrid efter sommerens transfervindue, hvor man solgte superstjernen Cristiano Ronaldo uden at købe en erstatning.

Nu beskriver den spanske sportsavis AS, at klubben har penge til en eller flere nye ’Galacticos’.

Mange penge!

Real Madrid har mere end 1,4 milliarder kroner til rådighed, mens man yderligere har 1,3 milliarder kroner i kredit. Det er i alt mere end 2,7 milliarder kroner, der kan bruges.

Med det astronomiske beløb bør det være muligt at købe både Neymar og Kylian Mbappe. To superstjerner, som forgæves var på tale under hele sommerens transfervindue.

Men inden Real Madrid-fansene begynder at slikke sig for meget om munden over udsigten til stjerneregn over hovedstadsklubben, må de vente tålmodigt. Det er nemlig ikke sikkert, at klubpræsident Florentino Perez vil investere milliarderne i spillere.

Tværtimod kan pengene gå til noget, som er meget dyrere end fodboldspillere.

Han pønser på at renovere klubbens stadion, Santiago Bernabeu, og det bliver ikke en billig omgang.

Projektet vil koste tæt på 4,3 milliarder kroner, så ikke alene vil alle de penge, klubben har til rådighed, blive brugt i processen. Klubben vil også være nødsaget til at tage et lån og dermed gældsætte sig selv, hvilket kan påvirke dyre spillerindkøb i fremtiden.

Årsagen skyldes ifølge AS, at Real Madrids udgifter stiger år for år, mens indkomsten er nogenlunde stabil. Derfor vil klubben investere i fremtidige projekter, så klubben i større grad kan sikre sig økonomisk.

