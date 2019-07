Atlético føler sig snydt: FC Barcelona skylder os 600 mio.!

Der er lagt op til en dans af de tungere i kølvandet på Antoine Griezmanns voldsomt omtalte skifte fra Atlético Madrid til FC Barcelona.

For madrilenerne føler sig godt og grundigt snydt og vil have mange flere penge end de knap 900 millioner kroner, de skal have for franskmanden, ud af FC Barcelona.

Det skyldes den næsten lige så omdiskuterede frikøbsklausul, der 1. juli blev reduceret fra 200 mio. euro til 120 mio. euro.

I dansk terminologi betyder det en reducering i pris på 600 mio. kroner. Sådan cirka. Fra 1,5 mia. til 900 mio.

FC Barcelona ventede klogt nok til efter 1. juli med at købe den pokkers gode fodboldspiller, for så sparede man en masse penge, der så kan bruges til andre nyttige formål.

Men skal man tro Atlético, så var det hele voldsomt udspekuleret og aftalt på forhånd – med Atlético som den helt store taber.

'Det er åbenlyst!'

For parterne – FC Barcelona og Antoine Griezmann – var enige længe før 1. juli. Og derfor mener Atlético, at man kan gøre krav på den fulde pris – 1,5 mia. kroner. Og pengene kan de nok bruge, efter de har hentet João Felix i Portugal, hvilket du kan læse mere om her.

- Det er åbenlyst, at aftalen mellem spilleren og Barcelona var gennemført inden datoen, hvor frikøbsklausulen faldt fra 200 mio. euro til 120 mio. euro.

- Vi vil forsvare vores legitime interesser, skriver klubben i en pressemeddelelse.

ESPN fortæller, at man har været i kontakt med unavngivne kilder i FC Barcelona, der forholder sig ’afslappet’ til Atléticos opstød.

FC Barcelona og Griezmann havde ingen aftale, før juni blev til juli, hvorfor de spanske mestre ikke har overtrådt FIFA’s regler.

Et friskt bud er, at Atlético ikke ændrer adfærd på baggrund af den kommentar.

28-årige Antoine Griezmann bliver med skiftet blandt klodens dyreste fodboldspillere.

