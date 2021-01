Atlético forlænger sejrsstime i La Liga-toppen

Atlético Madrid stormer afsted mod det spanske mesterskab. Sent søndag forlængede holdet sin sejrsstime, da Valencia på hjemmebane blev slået med 3-1.

Valencia, der var uden karantæneramte Daniel Wass, kom ellers tidligt foran, men det rystede ikke La Ligas suveræne førerhold, der snuppede den syvende ligasejr i træk.

Holdet har nu 47 point for 18 kampe foran Real Madrid og FC Barcelona, der har henholdsvis 40 og 37 point for hver 19 opgør på de næste pladser.

Det var den tidligere Barcelona-angriber Luis Suarez, der sendte Atlético på vinderkurs med målet til 2-1 otte minutter efter pausen.

I et kontraangreb blev han spillet fri i feltet, hvor han med et fladt spark sendte bolden i det lange hjørne.

Uros Racic havde forinden sendt Valencia i front med et drømmemål efter ti minutter. Han hamrede bolden op i målhjørnet fra lidt mere end 25 meters afstand til 1-0.

Midtvejs i første halvleg faldt udligningen dog, da Joao Felix scorede til 1-1 efter et hjørnespark.

Efter Suarez havde scoret til 2-1, blev føringen øget efter endnu et kontraangreb. Marcos Llorente serverede for Angel Correa, der let scorede til 3-1 knap 20 minutter før tid.

