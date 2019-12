Atlético hænger på

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Atlético Madrid skulle lørdag forsøge at hænge på Real Madrid og FC Barcelona i toppen af La Liga, da Osasuna kom forbi Wanda Metropolitano.

Oprykkerne har været en af sæsonens store overraskelser, men det er særligt på hjemmebanen, at den nordspanske klub har vist sin styrke. Ikke desto mindre havde man samlet ti point sammen i sæsonens første otte udekampe.

Og gæsterne fik også en fornuftig start på opgøret, hvor både Ruben Garcia og Pervis Estupiñán efter få minutter havde haft fine muligheder.

Alvaro Morata ville også lege med i indledningen, og den spanske angriber havde to farlige afslutninger inden for de første ti minutter.

Men Atlético Madrid har haft særdeles svært ved at finde netmaskerne i indeværende sæson, og både Thomas Lemar, Saúl samt João Felix kunne også have bragt hovedstadsklubben i front inden pausen. Alle tre misbrugte de dog.

Heldigvis for Diego Simeone og co. kom forløsningen efter pausen. I det 67. minut smækkede Kieran Trippier et frispark ind i panden på Morata, der headede Atlético i front.

Otte minutter senere spillede værterne sig suverænt igennem Osasuna-defensiven, og til sidst kunne Sául udbygge føringen.

Med få minutter tilbage af kampen havde Morata for anden gang sendt bolden i nettet, men denne gang fik han annulleret sin scoring for offside - til stor undren for en vred Morata.

Men det sluttede altså med en sejr til Atlético Madrid, der nu har 29 point. Det rækker indtil videre til fjerdepladsen i La Liga. Osasuna har 23 point på tiendepladsen.

