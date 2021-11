Atlético smider tomålsføring

Komfortable føringer garanterer ikke sejre. I hvert fald ikke i La Liga i denne weekend.

Lørdag smed FC Barcelona en 3-0-føring, og søndag var det Atlético Madrids tur til at blamere sig.

Diego Simeone og co. var foran 3-1, da kampuret rundede 90 minutter mod Daniel Wass og Valencia. Men da dommeren fløjtede af, stod der 3-3.

To mål i tillægstiden af Hugo Duro sørgede for det uafgjorte resultat.

Dermed er Atlético, som har 23 point, blevet hægtet af topholdet Real Madrid. Bysbørnene er fire point foran. Valencia ligger på tiendepladsen med 17 point.

Luis Suarez bragte Atlético foran kort før pausen, men fem minutter inde i anden halvleg blev der udlignet efter et selvmål af Stefan Savic.

Der stod dog ikke 1-1 ret længe. Små ti minutter senere gjorde Antoine Griezmann det til 2-1, inden Sime Vrsaljko sendte Atlético på 3-1.

Det lignede længe en Atlético-sejr, men Valencia gav altså ikke op, og i tillægstiden blev spanske Hugo Duro den store helt med sine to scoringer.

Senere søndag kan Real Sociedad hoppe op på førstepladsen med en sejr over Osasuna, mens Thomas Delaney og Sevilla kan matche Real Madrids pointtotal ved at vinde over lokalrivalerne Betis.