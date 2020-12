Av, Braithwaite: - Man bliver helt knust

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite har på det seneste modtaget en del ros fra de spanske medier, ligesom det også er lykkes for ham at bide sig fast på holdet i FC Barcelona.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen for danskeren, som nu er til genstand for en generel kritik af den trup, som catalonierne er i besiddelse af. Det sker i en leder fra den spanske sportsavis Sport.

Her bliver der peget på, at Lionel Messi kort og godt aldrig har haft dårligere spillere omkring sig. Tidligere har de da også heddet eksempelvis Xavi og Iniesta eller Suárez og Neymar. Nu er det blandt andet Trincão og Braithwaite.

Avisen mener, at set skal ses som et handicap for Messi, at det er så middelmådige spillere, som han nu skal præstere sammen med.

- Man bliver helt knust, når man ser ham løbe 40 meter, og så ender det hele med, at Braithwaite mister bolden i et kontrastød - eller når Trincão giver ham bolden, når der er tre forsvarsspillere i gang med at dække ham op, lyder det eksempelvis.

Samtidig bliver der også peget på, at den argentinske stjernespiller også skulle have givet helt op i forhold til at spille med store navne som Griezmann og Coutinho.

Alt i alt betyder det, at når Ansu Fati og Ousmane Dembélé er ude med skader, så har Messi aldrig haft dårligere holdkammerater.

Messi selv har kontraktudløb med Barcelona til sommer, og derfor kan han om få dage begynde at forhandle kontrakt med andre klubber og skifte gratis til sommer.

