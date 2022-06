Avis: Barca vil halvere Braithwaites løn

Barcelona er i fuld gang med at få styr på klubbens økonomi, hvor der blandt andet er et salg på vej af dele af deres merchandise-afdeling og en aftale for tv.

Det skulle give dem 5,57 milliarder kroner.

Det er noget, som skal afklares ved deres generalforsamling 16. juni. Det er dog ikke nok for dem ifølge den catalanske sportsavis Mundo Deportivo.

De kan berette om, at der nu arbejdes på, at Barcelona arbejder på at reducere voldsomt i spillernes lønninger. I forvejen har klubben også svært ved at få det til at hænge sammen med reglerne for at registrere spillere til deres trup.

Planen skulle ifølge avisen være, at den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite og resten af spillerne skal gå 50 procent ned i løn.

Allerede for en uge siden skulle der være nedsat en arbejdsgruppe med det formål at få lønningerne ned i truppen. Her er det alle spillere pånær dem, som lige har forlænget deres aftaler, som tæller Ansu Fati, Pedri og Araujo.

Det bliver desuden forklaret, at hvis nogle af spillerne ikke vil gå med til sådan en lønnedgang, så vil man arbejde på blandt andet at finde en anden klub til dem.

Grundet reglerne for lønloft i spansk fodbold vil økonomien i Barcelona lige nu ikke kunne tillade klubben at registrere spillere som Andreas Christensen, som ser ud til at være på vej til klubben.