Avis: Barca vil hente Braithwaite hjem

FC Barcelona-spillerne er blevet bedt om at indfinde sig på mandag, og det vækker lidt større udfordringer for Frenkie De Jong og Martin Braithwaite, der ikke har opholdt sig i byen under coronakrisen.

AS skriver imidlertid, at Barcelona er fortrøstningsfulde i forhold til at bringe begge spillere sikkert hjem.

De største udfordringer volder Frenkie De Jong. Midtbanespilleren har været i Amsterdam de seneste uger, og han skal nu fragtes til Barcelona, men der er næppe nogen direkte flyforbindelse mellem de to storbyer.

På hotel i Madrid

Derfor skal Barcelona have lagt en plan, men klubben er ifølge den spanske avis sikker på, at det nok skal blive løst til på mandag.

I forhold til Martin Braithwaite er puslespillet noget nemmere at få til at gå op.

Danskeren boede på hotel i Barcelona, men hotellet blev lukket ned på grund af virussen, og siden har Martin Braihtwaite opholdt sig i familiens hus i Madrid 600 kilometer væk.

Det bør dog ikke være noget problem for Braithwaite at vende tilbage til Catalonien.

Ifølge AS skal Barcelona-spillerne møde ind på klubbens træningsanlæg Ciutat Esportiva på onsdag, hvor de vil blive testet for coronavirus.

