Avis: Braithwaite har såret klubben

Martin Braithwaite har trods manglende spilletid i FC Barcelona gjort det meget klart, at han ikke har planer om at forlade den catalanske storklub.

Spanske medier skrev allerede for en måned siden, at Braithwaite havde fået besked om at finde en ny klub, og nu kan den Barcelona-baserede avis Mundo Deportivo berette, at klubben er særdeles skuffet over danskerens efterfølgende reaktion.

Samuel Umtiti, Riqui Puig og Óscar Mingueza fik besked samtidig med Braithwaite, som dog var den, der reagerede værst, skriver avisen.

- Han tænker ikke på at forlade klubben og vil fuldføre de sidste to år af sin kontrakt, selvom han godt ved, at han ikke kommer til at spille, skriver avisen og konkluderer uden at lægge fingre imellem:

- I klubben er de meget såret over danskerens attitude.

Martin Braithwaite har stået meget langt tilbage i køen, efter han kom tilbage fra sin knæskade og er en af de spillere, som Xavi gerne ser forlade klubben, så man kan frigøre midler til andre spillere.

Trods ønsket om udrensning er det kun lykkedes Barcelona at slippe af med spillere, hvis kontrakter eller lejeaftaler er udløbet.

Martin Braithwaite var trods manglende spilletid en del af den danske landsholdstrup, der i juni spillede fire Nations League-kampe, men Kasper Hjulmand har gjort det klart, at han skal have mere spilletid på klubplan, hvis han skal i spil til en plads i VM-truppen.

