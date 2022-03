Avis: De ved, hvad der skal ske

Martin Braithwaite har siden februar 2020 været en del af FC Barcelona, men der er efterhånden meget, der peger hen mod, at tiden i storklubben er ved at være et overstået kapitel.

Det er også noget, som danskeren må være klar over, skriver den catalanske sportsavis Sport.

Her bliver der peget på, at Barcelona er opsat på at finde en løsning, som både vil tilfredsstille dem selv og den danske spiller - og så er de klar over, at der også er et marked for Braithwaite. Særligt i Premier League.

- Derfor har planerne ikke ændret sig, og spilleren ved - og agenten ved - at han er nødt til at finde en ny klub for at få gang i karrieren, lyder det i Barcelona-avisen.

Det bemærkes endvidere, at et salg af Braithwaite ikke er kommet endnu, fordi han blev skadet tilbage i september i denne sæson og først blev klar igen i løbet af januar, som altså gjorde det meget svært at finde en ny klub til ham.

Det har da også været tydeligt, at han ikke har den store rolle at spille på cheftræner Xavis hold.

Det er kun blevet til ti minutter mod Osasuna i La Liga og 12 minutter mod Bilbao i pokalturneringen efter han blev skadesfri.

Et klubskifte vil givetvis også være nødvendigt, hvis han vil med til VM i Qatar, forklares det i vurderingen af hans situation.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Dem skal du kende: Her er Barcelonas fremtid (+)