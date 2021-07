Avis: Klubber enige om transfer

Der har været mange rygter om Martin Braithwaites fremtid i FC Barcelona, og nu rygtes den danske landsholdsangriber igen væk.

Det er den spanske sportsavis Sport, der nu skriver, at West Ham er tæt på at hente Braithwaite til den engelske Premier League.

Ifølge avisen er West Ham og FC Barcelona 'praktisk talt enige' om en transferpris på 15 millioner euro, svarende til 112 millioner kroner, og det er kun Martin Braithwaite og englænderne, der mangler at blive enige.

Danskeren tøver efter sigende med at sige ja til tilbuddet fra West Ham.

For nylig var Martin Braithwaites agent, Hasan Cetinkaya, også ude og erklære, at der ikke er planer om et klubskifte denne sommer, selvom der er vedvarende rygter. Det slog han fast i et interview med BT.

- Han var en af de bedste spillere ved EM med nogle utrolige statistikker, og han vil fortsætte i Barcelona, lød det klart og tydeligt fra Hasan Cetinkaya over for den danske avis.

Flere andre klubber skal angiveligt også have vist interesse for Martin Braithwaite. Tidligere er både Brighton & Hove Albion og Wolverhampton blevet nævnt som bejlere.

Den 30-årige spiller har kontrakt med FC Barcelona i yderligere tre sæsoner.

Nu taler han om 'milliarden'