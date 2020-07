Avis: På vej til Premier League

FC Barcelona hentede Martin Braithwaite ind som brandslukker uden for transfersæsonen, og nu er der ikke længere røg på Camp Nou.

Derfor vil storklubben af med den danske landsholdsspiller i det forestående transfervindue, skriver El Mundo Deportivo.

Avisen skriver, at FC Barcelona forhandler om et klubskifte for Martin Braithwaite, og der er flere interesserede klubber.

To af de varmeste bejlere er angiveligt Premier League-klubberne Everton og West Ham, og pilen peger mod England for Braithwaite, selv om der også er følere fra spanske klubber.

I sidste ende er bolden dog på Martin Braithwaites halvdel, og hvis danskeren ønsker sig en lang fremtid på Camp Nou, får han det. Han har nemlig fire år tilbage af sin kontrakt, og den kan han vælge at stå fast på.

Han har aldrig givet udtryk for andet end, at det er hans plan.

- Jeg er sikker på, at jeg bliver her i mere end fire et halvt år. Det er som jeg selv ser det. Lige nu ønsker jeg kun at spille og nyde det, samt at vinde titler med dette hold, for det er derfor, jeg er her, sagde danskeren til ESPN kort efter, at han havde skrevet under på kontrakten.

29-årige Martin Braithwaite har spillet 11 kampe for FC Barcelona siden sit skifte til storklubben, og han står noteret for en enkelt scoring.