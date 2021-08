Avis: PSG accepterer kæmpebud på Mbappé

Kylian Mbappe kan meget vel skifte Paris Saint-Germain-trøjen ud med en Real Madrid-trøje i de kommende dage.

Torsdag har flere medier skrevet, at Real Madrid har øget deres bud på den franske superstjerne til 1,275 milliarder kroner plus yderligere 75 millioner kroner i bonusser. Og nu melder den store spanske sportsavis Marca, at Paris Saint-Germain vil acceptere det tilbud, og at begge parter betragter en handel som værende på plads.

Marca melder samtidig, at en transfer muligvis allerede kan offentliggøres fredag.

Paris Saint-Germains sportschef, Leonardo, åbnede forleden for et salg af Kylian Mbappe denne sommer.

- Vi holder ikke nogen tilbage. Hvis der er nogen, der vil væk, og vores krav bliver imødekommet, så vil vi se på det. Men vi har skabt en drøm med vores spillere denne sommer, og vi vil ikke lade nogen ødelægge den drøm.

- Vi anser buddet fra at være langt fra den værdi, som Kylian har i dag. En del af dette beløb vil også ryge videre til Monaco, og vores vurdering er, at buddet ikke er tilstrækkeligt, sagde sportschef Leonardo til RMC Sport.

Og Paris Saint-Germains krav ser nu ud til at blive imødekommet med buddet på godt 1,275 milliarder kroner plus 75 millioner i bonusser. Det bliver i alt godt og vel 1,35 milliarder kroner, hvilket franskmændene selv betalte for Kylian Mbappe for tre år siden.

Den 22-årige angriberstjerne har blot et år tilbage af sin aftale med PSG.