Avis undskylder sprogbrug om Barcelona-stjerne

Der har været skrevet meget om Ousmane Dembele i de spanske medier for nylig, efter at der har været forlydender om, at han ikke forlænger sin aftale med FC Barcelona. Men ikke alt har været i orden.

Nu undskylder den spanske avis SPORT nemlig for, hvordan de omtalte franskmanden i en artikel den 31. december.

Her skrev de, at Ousmane Dembele forholdt sig “nærmest autistisk” over for FC Barcelonas krav i forhandlingerne vedrørende en ny kontrakt. Og det er den vending, SPORT nu undskylder for at have brugt i deres artikel:

- Fra avisen SPORT vil vi gerne undskylde brugen af ordet "autist" i en artikel om Dembele. Vi er kede af det, skriver avisen på det sociale medie Twitter.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som blandt andet kan medføre kommunikationsvanskeligheder og udfordringer med socialt samspil.

Ousmane Dembele, 24 år, har været i FC Barcelona, siden klubben købte ham fra Borussia Dortmund i sommeren 2017. Han har spillet 126 kampe for de catalanske giganter med 30 kasser til følge.