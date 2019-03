Avis: Zidane vil have Eriksen

Den danske landsholdsstjerne og Tottenham-profil Christian Eriksen har i denne sæson været sat i forbindelse med et skifte til de seneste tre sæsoners Champions League-vindere fra Real Madrid.



Den spanske klub har i denne uge genansat Zinedine Zidane som cheftræner, og det lader ikke til, at interessen for Eriksen skulle være væk af den grund. Tværtimod er interessen der tilsyneladende stadig, og Eriksen skulle angiveligt være med på den franske træners indkøbsseddel til sommer.



Det skriver den engelske avis The Independent.



Den nye Real Madrid-træner skulle i den forbindelse være blevet lovet en stor pose penge til nye spillere, og her bliver Christian Eriksen nævnt som en af de spillere, som skal være med til at forstærke offensiven i klubben i den kommende sæson.



Eriksen har desuden kontraktudløb i sommeren 2020, hvilket betyder, at Tottenhams sidste mulighed for at få penge for Eriksen er ved at nærme sig, hvis ikke de når at få forlænget med danskeren.



Udover Christian Eriksen er det også folk som Chelseas Eden Hazard og PSG-stjernerne Kylian Mbappe og Neymar, som bliver nævnt. Her skal nogle af pengene til de indkøb findes ved salg af Gareth Bale og Luka Modric, skriver avisen.



27-årige Christian Eriksen har i denne sæson slået rekorden for flest mål i den bedste engelske række af en dansker.

