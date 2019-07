Båret fra banen: Real Madrid-profil alvorligt skadet

I Real Madrid er man i fuld gang med at forberede sig på den kommende sæson, og som en del af det spillede de natten til onsdag en testkamp mod Arsenal, som man vandt efter straffesparkskonkurrence.



Trods sejren var der ikke udelukkende smil at spore hos Real Madrid, da man undervejs måtte se den spanske landsholdsspiller Marco Asensio forlade banen på en båre med en alvorlig knæskade, som potentielt kan koste ham en lang pause.



Real Madrids cheftræner tog i hvert fald skaden ganske seriøs ved pressemødet efter kampen.



- Det er bekymrende, men forhåbentligt er det ikke så slemt. Han er dog taget direkte til hospitalet for at blive undersøgt, og det ser skidt ud, lyder det fra Zinedine Zidane.



Marco Asensio nåede at få lidt mere end et kvarter på banen, som må siges at have været særdeles begivenhedsrig, hvor han både assisterede og scorede, inden han altså måtte forlade banen med en skade, som den spanske sportsavis Marca mener er en klar korsbåndsskade



Med Asensio skadet bliver det nu interessant, hvordan det påvirker Real Madrids transferpolitik, da en meget alvorlig skade kan betyde, at en spiller som Gareth Bale alligevel kan få en plads på holdet.

