Bagom Braithwaite: Derfor elsker de ham

Det er ingen hemmelighed, at der brænder en særlig ild i Martin Braithwaite.

Hans ukuelig fightervilje og lærevilje har bragt ham til Barcelona, men det har ikke fået ham til at hvile på laurbærrene.

I en artikel hos den Barcelona-baserede sportsavis El Mundo Deportivo går de bagom Braithwaites daglige gænge i storklubben.

Her prises han for sin attitude og professionalisme.

- Ingen har hørt ham protestere, lyder det fra en kilde i klubben.

Det til trods for, at Braithwaite har haft perioder med meget begrænset spilletid.

Forholdet til Jordi Alba udvikler sig. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Et klart signal fra Braithwaite

Der bliver desuden lagt mærke til, at han altid sætter klubbens succes over sin egen, og at han arbejder for at udvikle spilforståelsen sammen med sine holdkammerater, bl.a. Jordi Alba, som han assisterede i sidste kamp.

Han beder således altid om nye impulser fra trænerteamet, når det kommer til at agere rigtigt i modstandernes forsvarszone - og så ser han selv kampene igennem og drager konklusioner derfra.

- Han har stor mental styrke, lyder det yderligere fra en i gruppen.

På grund af alle de ting er den danske landsholdsspiller meget vellidt, og så gør det mindre, at han ikke banker mål ind på stribe. Det er dog blevet til seks stykker i denne sæson.

