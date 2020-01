Bale-agent afviser rygter: - Latterligt

Gareth Bales agent afviser, at Real Madrid-stjernen kan blive lejet ud i dette transfervindue. Manchester United og Tottenham er på rygteplan blevet nævnt som bejlere til Bale

Gareth Bale bliver nok en gang rygtet væk fra Real Madrid i dette transfervindue.

Både Tottenham og Manchester United er blevet nævnt, men de kan godt glemme at leje den 30-årige waliser. Skal han væk fra den spanske hovedstadsklub, bliver det kun i en rigtig handel.

Det slår Gareth Bales agent, Jonatan Barnett, fast over for BBC.

- Hvorfor skulle en af de bedste spillere i verden tage af sted på et lejehold? Det er latterligt.

- Som det ser ud nu, kommer han til at forsætte i Real Madrid. Han er glad og forhåbentlig kommer han til at vinde et par titler mere med Real Madrid, siger Jonathan Barnett.

Gareth Bale har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2022, men er ikke den mest populære mand i den spanske hovedstad. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved hans engagement, og Bale har ofte været plaget af skader.

Derfor har der flere gange været snak om, at han skulle væk fra klubben.

- Der kan ske ting, men lån er latterlige, og i øvrigt er der ikke mange klubber, der har råd til ham, siger Jonathan Barnett.

Gareth Bale har lavet to mål i 12 ligakampe i denne sæson.

