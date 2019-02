Bale risikerer monster-karantæne efter jubelscene

Gareth Bales jubelscene efter en scoring mod Atlético Madrid i den forgangne weekend kan ende med at koste waliseren dyrt.

Den spanske liga, Primera Division, har således bedt Det Spanske Fodboldforbunds konkurrencekomité om at kigge nærmere på Bales jubelscene mod Real Madrids lokalrivaler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kampen blev spillet på Atlético Madrids hjemmebane, og Gareth Bale scorede til slutresultat 3-1.

Ifølge den spanske liga løftede waliseren efterfølgende sin højre arm "i et klart forsøg på at provokere fansene for efterfølgende at lave en gestus, der kan opfattes som vulgær og respektløs ved at bøje sin arm og slå til den med sin anden hånd".

Jubelscenen bliver i Spanien tolket som en fornærmende gestus kendt som "corte de mangas", der svarer til at vise folk sin langfinger.

Vurderer fodboldforbundets konkurrencekomité, at Bale med fuldt overlæg forsøgte at fremprovokere en aggressiv reaktion blandt Atlético Madrids fans, kan det koste waliseren en karantæne på mellem 4 og 12 spilledage.

Vurderes det, at Bale ikke skabte en aggressiv reaktion, men stadig havde til formål at provokere fansene, kan han få en karantæne på mellem én og tre spilledage.

