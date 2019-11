Bale slår til igen: Iskold overfor holdkammeraterne

Det er ikke unormalt, at fodboldfans forlader stadion før tid for at undgå trafikken efter en stor kamp. Og den trend har en af verdens bedst betalte spillere tilsyneladende fået smag for.

Gareth Bale viste sig endnu en gang temmelig ligeglad med holdkammeraterne, da han skred efter 82 minutters spil i La Liga-kampen mod Leganés onsdag aften.

Bale sad på tribunen med en skade, men orkede altså ikke at se kampen færdigt - og missede blandt andet angriberen Luka Jovic' scoring til kampens slutresultat 5-0.

Som så ofte før blev Bale fanget af et tv-kamera, da han sneg sig ud. Denne gang af El Chiringuito TV.

¡IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv!



BALE SE FUE del Bernabéu en el minuto 82. #ChiringuitoBale pic.twitter.com/keKDkWABhQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2019

Ifølge Marca har Real Madrid en regel om, at spillere på tribunen må forlade stadion efter 80 minutters spil, så i princippet foretog waliseren sig ikke noget, han ikke måtte. Det bekræftede Zinedine Zidane på sin egen måde efter kampen.

- Jeg talte med ham i omklædningsrummet (før kampen, red.). Hvis han gik tidligt, så er det, fordi han havde tilladelse til det, forklarede Zidane pressen.

Det tidlige exit er dog vand på Bale-kritikernes mølle.

Han er blevet beskyldt for at være uinteresseret i holdkammeraterne og for at gå mere op i at spille golf end fodbold. Så sent som for en måned siden fik Bale ballade, da han kom for sent til Champions League-kampen mod Club Brugge.

I sidste sæson var der ifølge Marca også adskillige eksempler på, at Gareth Bale forlod stadion, så snart han kunne tillade sig det.

Mandag afslørede Zidane, at Bale havde fået lov til at rejse til London, men årsagen vil man fortsat gerne holde privat. Spanske medier oplyser dog, at dagene i London blandt andet blev brugt til at holde møde med agenten Jonathan Barnett.

Gareth Bale lader til at være isoleret i den spanske storklub. Foto: JUAN MEDINA/Ritzau Scanpix

