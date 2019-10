Bale står til skideballe efter brøler: - Jeg skal tale med ham

Gareth Bale kom for sent til Real Madrids Champions League-kamp i tirsdags og står til skideballe hos Zinedine Zidane

Gareth Bales tid i Real Madrid har budt på masser af trofæer og opture siden ankomsten fra Tottenham i 2013, men waliseren har mildest talt kæmpet med tilværelsen i det spanske på det seneste.

Holdkammerater har beskyldt ham for at være asocial, ude af stand til at tale spansk og for at tænke mere på golf end fodbold. Og tirsdag leverede Bale så ny ammunition til kritikerne, da han ankom til Real Madrids Champions League-kamp mod Club Brugge, efter at kampen var begyndt.

Zinedine Zidane havde ikke indlemmet Bale i sin trup til kampen på Santiago Bernabeu, men derfor forventes det alligevel, at man tropper op og støtter holdkammeraterne.

Det lykkedes dog ikke Bale at nå kampstart klokken 18.55. Skæbnen ville oven i købet, at fotografer fangede ham ankomme til stadion klokken 18.59 - på det tidspunkt var kampen i fuld gang. Om det var trafikken, der forsinkede Real-stjernen, eller om han var et smut forbi golfbanen er uvist, men forsinkelsen fandt i hvert fald hurtigt vej til de spanske medier.

Foto: SUSANA VERA/Ritzau Scanpix

Det er ingen hemmelighed, at forholdet mellem Zinedine Zidane og Gareth Bale er temmelig anstrengt, og den manglende disciplin ser ikke ud til at gøre sidstnævntes situation i Real Madrid ret meget bedre.

Zidane afslørede således på pressemødet forud for weekendens kamp mod Granada, at han har tænkt sig at tage en snak med Bale.

- Det forbliver internt. I har information, som I ikke har behov for. Jeg skal snakke med spilleren, men jeg behøver ikke fortælle jer, hvad jeg sagde. Jeg taler med spillere, men I behøver ikke have den information, lød det lettere bidsk fra Zidane til pressen ifølge AS.

Real Madrid møder Granada i La Liga lørdag klokken 16, og Gareth Bale er denne gang at finde i truppen.

Waliseren står noteret for to scoringer i den bedste spanske liga i denne sæson. Real Madrid fører ligaen foran netop Granada, der kommer på besøg på Santiago Bernabeu.

Udover en snak med Zidane, kan Bale nok også se frem til at skulle spytte i Real Madrids bødekasse, som du kan læse meget mere om herunder:

