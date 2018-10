Bales saksespark reddede livet: Men fik Zidane til at sige op

Det ramte som lidt af en bombe, da Zinedine Zidane - mindre end en uge efter Real Madrids Champions League-triumf i Kiev - meddelte, at han stoppede som træner i klubben.

- Jeg har truffet beslutningen om ikke at fortsætte som Real Madrid-træner, det er et mærkeligt øjeblik, men dette hold har brug for en ændring for at fortsætte med at vinde, den har brug for et andet udtryk, en anden arbejdsmetodik, og derfor tog jeg denne beslutning, sagde den 45-årige franskmand til pressen.

Franskmanden havde ellers to år tilbage af sin kontrakt med kongeklubben, men forklaringen om at han var mæt og havde brug for en pause fra fodbolden, er måske kun en del af sandheden.

I hvert fald skriver den spanske avis El Pais, at det var klubbens beslutning om at beholde Gareth Bale, der fik bægeret til at flyde over for den succesrige træner.

Avisen fortæller, at Zidane - som bestemt ikke var fan af den dyre waliser - var blevet enig med præsident Florentino Perez om, at Real skulle forsøge at sælge Bale og få andre spillere ind. Men Bales optræden i Champions League-finalen, hvor han blev dobbelt målscorer - blandt andet via et fuldstændig forrygende saksesparksmål - og sikrede Real trofæet for 3. år i træk, fik Perez til at ændre holdning til sit hundedyre indkøb.

Bale blev af præsidenten lovet mere spilletid, stik mod den aftale som Zidane havde med Perez, og så fik franskmanden nok.

'Bliver Bale, så forsvinder jeg'. Zidane blev fornærmet over, at klubben ikke havde informeret ham om deres ændrede syn på Bale, og det fik konsekvenser få dage efter CL-triumfen.

Zidane sagde op og efterlod en rystet Perez, der ingen anelse havde om, hvad franskmanden ville informere ham om.

Real Madrid ansatte i stedet den nu forhenværende spanske landstræner Julen Lopetegui, som under et kæmpe hysteri blev fyret fra sin landstræner post, lige inden VM startede, fordi forbundet mente, han havde optrådt illoyalt.

Lopetegui er ikke kommet imponerende fra start.

Den nye Real Madrid træner har givet Bale chancer og spiller med ham i startopstillingen, men er det det korrekte valg? Real Madrid ligger netop nu kun nummer 4 i den spanske liga.

Bale har lavet 3 mål og 2 assist i 8 kampe.

