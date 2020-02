Ballade i Barcelona: Messi langer ud efter ledelsen

Ledelsen i FC Barcelona må også tage ansvar for sløje resultater.

Sådan lyder det fra superstjernen Lionel Messi, efter at den spanske storklubs sportsdirektør, Eric Abidal, i et interview har peget på nogle af spillernes præstationer - eller mangel på samme - som årsagen til, at Barcelona i januar endte med at fyre cheftræner Ernesto Valverde.

Den kritik giver argentineren ikke meget for.

- Jeg kan virkelig ikke lide at gøre dette, men alle bør stå inde for det, de gør og siger, skriver Messi på Instagram.

- Os spillere i omklædningsrummet er de første til at indrømme, at vi ikke har spillet godt. Ledelsen må også tage ansvar for det.

Messi er desuden utilfreds med, at Eric Abidal ikke vil navngive, hvilke spillere, han mener, ikke har præsteret godt nok.

- Jeg mener, at hvis man snakker om spillerne, bør man nævne navne i stedet for at mistænkeliggøre alle og sprede rygter, der langt fra er rigtige, lyder det fra angriberen.

FC Barcelona ligger i øjeblikket på andenpladsen i Primera Division med tre point op til Real Madrid på førstepladsen.

Stemningen mellem Lionel Messi og Eric Abidal er ikke fantastisk for tiden. Foto: GUSTAU NACARINO/Ritzau Scanpix

