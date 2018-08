Ballade i Real Madrid: Raser mod superstjernen og hans agenter

Efter 9 år, 438 kampe og vanvittige 450 mål i Real Madrid-trøjen måtte den spanske kongeklub tidligere på sommeren sande, at Cristiano Ronaldo er fortid i den spanske hovedstad.

Portugiseren ønskede nye udfordringer og skiftede derfor til italienske Juventus i en handel, hvor Real Madrid angiveligt ikke kunne stille noget op.

Netop af den grund falder de pludselige rygter om, at VM's bedste spiller og hjernen på Los Blancos midtbane, Luka Modric, er øverst på ønskelisten i Inter ikke belejligt i Real Madrid-toppen.

For at undgå spekulationer gik præsident Florentino Perez for et par dage siden ud og gjorde det klart, at den kroatiske verdensstjerne på ingen måde er til salg, og at man derfor må betale spillerens frikøbsklausul på svimlende 5,5 milliarder kroner, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger.

Real Madrid-ledelsen håbede, at udtalelsen kunne få rygterne til at stoppe, men da Luka Modric og hans agenter,Vlado Lemic og Predrag Mijatovic, har været fuldstændig stille og ikke har ville forholde sig til spekulationerne, bliver rygterne om et Real Madrid-exit ved med at blusse op.

Modric glider forbi Bayern Münchens Thiago Alcántara. Foto: AP.

Ifølge den spanske avis Marca skulle Real Madrid-toppen derfor være rasende på spillerens agenter, men også Modric selv, der angiveligt tidligere på sommeren lovede klubben, at han på ingen måde overvejede et skifte.

Florentino Perez og kompagni forstår derfor ikke, at spilleren ikke går ud og maner de mange rygter til jorden, da det skaber unødvendig uro efter en i forvejen hektisk sommer med det store Ronaldo-exit.

Inters kinesiske ejere planlægger ifølge en anden spansk avis, El Mundo, at tilføre den italienske storklub ekstra midler for at få råd til Modric ved at lave nye sponsorater gennem deres egne firmaer.

Denne finte anses dog som værende finansiel doping og snyd ifølge Financiel Fair Play-reglerne, så hvis det skulle nå så langt, at Inter køber Modric fri, er Real Madrid opsatte på at anmelde Inter og dermed udelukke et et skifte for kroaten.

Marca skriver dog, at Florentino Perez og klubbens nye manager Josep Lopetegui først vil tage et møde med Luka Modric i dag, onsdag, hvor kroaten vender tilbage til Real Madrid-truppen efter sin ferie, for at finde ud af, hvad han vil og konfrontere ham med årsagen til stilheden de sidste mange dage.

Gazzetta skriver torsdag morgen, at forbindelsen til Inter fortsat er brandvarm, og at en lejeaftale med efterfølgende købsoption på Modric meget vel kan komme på tale

Christian Eriksen er i øvrigt kongeklubbens foretrukne afløser, hvis Modric skulle forlade de regerende Champions League-mestre. Det kan du læse mere om her

