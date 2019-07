Ballade i Real Madrid - Superstjernen er for fed

Med syv kilo ekstra på kroppen har Real Madrids nye håb, Eden Hazard, taget del i hovedstadsklubbens forberedelser til den nye sæson.

Det skriver det spanske sportsmedie Sport, der følger klubben tæt.

I skrivende stund er holdet på træningslejr, og billeder fra lejren og testkampe afslører, at belgieren fylder Madrid-trøjen mere end godt ud.

Ifølge Sport er Real-præsidenten Florentino Pérez ikke overraskende utilfreds med sin nye stjernes knap så atletiske udtryk.

Hazard blev hentet på manager Zinedine Zidanes ordre for intet mindre end 900 millioner kroner med mulighed for, at summen kunne stige med yderligere 150 millioner.

Det beløb er det højeste, klubben nogensinde har betalt for en spiller, og Hazard har dermed overgået Real-legenden Cristiano Ronaldo og walisiske Gareth Bale.

Teknikken fejler stadigvæk ikke noget. Foto: Kevin Jairaj / Ritzau Scanpix

Trøjen strammer om maven. Foto: Kevin Jairaj / Ritzau Scanpix

Vanviddet fortsætter i Madrid: Stjernen er udeladt

Problemer er det nok af

Real Madrid har dog større problemer at tænke på, for Bale stjæler i øjeblikket mere fokus end badevægten.

Waliseren har været en kæmpe sten i skoen for Zidane og klubben hen over sommeren.

Den franske manager ønsker inderligt at få skippet løntunge Bale væk fra Madrid, men det har vist sig ikke at være lige nemt.

Vedvarende rygter sendte Bale til kinesiske Jiangsu Suning, og han var angiveligt blevet enig med kineserne om en kontrakt.

Men så trak Real Madrid ifølge flere internationale medier i weekenden stikket på grund af uenighed med Jiangsu Suning om overgangssummen.

For at gøre ondt værre - og forberedelserne endnu dårlige - tabte Real Madrid til rivalerne fra Atletico med hele 7-3 i sidste uge.

Tirsdag aften var der så mulighed for revanche mod Tottenham i Audi Cup, men her blev det ligeledes til et nederlag.

I sidste sæson endte Real Madrid på en skuffende tredjeplads med 19 point op til ligavinderne og hadeholdet Barcelona.

Foto: Ritzau Scanpix

Ritzau Scanpix

Se også: Fodbold-stjerne i kæmpe bommert: Fejrer klubskifte med sexvideo

Se også: Landsholds-vært vraget under barsel: - Vred og ked af det

Se også: Grusom handling afsløret på tv: Udelukket på livstid