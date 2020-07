Ballade i Spanien: Får Real Madrid hjælp?

Med fire runder tilbage og fire point ned til ærkerivalerne fra FC Barcelona ligger det spanske mesterskab til Real Madrid, som en dødbold til cheftræner Zinédine Zidane i franskmandens velmagtsdage.

Men Sergio Ramos havde kun lige scoret sit tiende sæsonmål fra straffesparkspletten søndag mod Athletic Club, da historierne om VAR dukkede op.

Ikke kun på de sociale medier men også på de traditionelle nyhedsmedier.

Især de i Barcelona-baserede sportsaviser, skriver TV 2.

For hvordan filen kan det ses som andet end en sammensværgelse mod FC Barcelona (og voldsomt sekundært mod Athletic Club i øvrigt), at Real det ene øjeblik med hjælp fra VAR kunne få et straffespark, efter Marcelo var blevet trådt over tæerne, for derefter i det næste øjeblik at begå samme overtrædelse af fodboldloven i den anden ende af banen – UDEN at der blev dømt straffespark. Også selvom VAR igen var i spil?

'VAR, igen VAR', indleder El Mundo Deportivo, mens Sport skriver, at 'VAR bringer titlen tættere på Madrid'.

Sergio Ramos blev matchvinder, men Real Madrid-anføreren var også manden, der trådte Raúl García over tæerne, så denne i lighed med Marcelo ømmede sig i græsset. Ramos lignede dog ikke en mand, der med vilje stemplede sin modstander, hvad han også gerne ville have ført til protokols efter kampen.

- Det er rigtigt, at jeg træder på ham. Men det foregår med ryggen til. Jeg har slet ikke øjnene på Raúl García, sagde han.

Favoriserer de samme hold

Ord som skandale og konspiration bliver ikke taget i brug hos Sport og El Mundo Deportivo, og det er for så vidt meget godt, men begge aviser skriver flittigt om episoderne, og selveste Josep Maria Bartomeu, FC Barcelonas præsident, følte sig nødsaget til at bringe det på banen efter kampen.

- Jeg så kampen i Bilbao, endnu en sejr til Madrid. Jeg har det skidt med at sige det, men VAR er ikke på det niveau, vi havde håbet på i verdens bedste liga, sagde han ifølge ESPN til Movistar.

Han tilføjer, at systemet ganske enkelt ikke er fair og, som det synes logisk, har en effekt på resultaterne…

- Det lader til, at det altid favoriserer de samme (hold, red.). Der har været mange kampe, der har favoriseret det samme hold, og mange hold har i samme øjemed lidt under det, sagde han uden skyggen af tvivl om, at han henviser til Real som holdet, der har fået lidt for meget hjælp.

Efter kampen i Bilbao var hjemmeholdets profil Iker Muniain godt irriteret. Hans mandskab ligger og slås for at komme med i Europa League og kunne med point mod Real have taget et vigtigt skridt i den retning. Det blev ikke til noget.

- Visse hold får alle kendelserne, kom det knasende tørt fra baskeren.

I den anden grøft var Zinédine Zidane naturligvis glad for sejren og situationen i toppen af La Liga, men på det efterfølgende pressemøde var franskmanden alt andet end munter over igen at skulle forholde sig til VAR – og de deraf følgende insinuationer.

- Jeg er træt af at få at vide, at vi vandt på grund af dommerne. Det ændrer sig ikke. Til gengæld fortjener spillerne respekt, sagde han.

Topklubbernes slutprogram

35. runde

8. juli: FC Barcelona-Espanyol

10. juli: Real Madrid-Alavés

36. runde

11. juli: Real Valladolid-FC Barcelona

12. juli: Granada-Real Madrid

37. runde

15. juli: FC Barcelona-Osasuna

15. juli: Real Madrid-Villarreal

38. runde

19. juli: Alavés-FC Barcelona

19. juli: Leganés-Real Madrid