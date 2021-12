Bamser invaderer La Liga-opgør

Real Betis' fans har en årlig tradition, hvor de kaster tusindvis af tøjbamser på banen i pausen i deres sidste hjemmekamp inden jul.

De mange tusinder af bamser bliver doneret til børn, der lever under svære vilkår, så også de kan få julegaver.

Dette års bamse-kast fandt sted under topopgøret mod Real Sociedad, og de vilde billeder samt hele idéen har fået stor ros på twitter.

Nede på banen stod, der folk der samlede bamserne i poser, så de kunne blive sendt ud til de udsatte børn.

Cristina Quicler/AFP/Ritzai Scanpix

Der bliver hvert år samlet flere tusinder bamser ind til det gode formål.

Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

Udover at kaste en masse bamser på banen, kunne Real Betis også fejre en storsejr på 4-0 over Sociedad.

Før kampen var der kun et point mellem de to mandskaber, og meget tydede på, at det ville blive et tæt opgør.

Et ekstremt kynisk Betis-mandskab dissekerede Sociedad-mandskabet, og kampen blev lukket efter 66. minutters spil, da franske Nabil Fekir gjorde det til 3-0.

Betis udbyggede dermed deres forspring til fire point og indtager lige nu en tredjeplads i den bedste spanske række.