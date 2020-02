Banker Madrid-hold: Ramt af skade

Se også: Aflyst: Giftig røg stopper derby

FC Barcelona fastholder trykket på førerholdet Real Madrid i den bedste spanske fodboldrække.

Lørdag vandt Lionel Messi og holdkammeraterne på eget græs med 2-1 over Getafe i et slag mellem rækkens nummer to og tre.

Med sejren har Barcelona og Real Madrid hver 52 point, inden madrilenerne søndag tager imod Celta Vigo.

Barcelona lader til at være kommet igennem en svag periode, der i januar førte til et trænerskifte i mesterklubben, hvor Ernesto Valverde er blevet afløst af Quique Setien.

Holdet er nu oppe på tre sejre i træk i den spanske liga, hvor alt tyder på, at mesterskabet skal afgøres mellem de to arvefjender fra Barcelona og Real Madrid.

Nærmeste forfølger er Getafe, der på tredjepladsen har ti point færre end førerduoen.

Den lille Madrid-klub har gang i en fin sæson og lagde stærkt ud i lørdagens kamp. Midtvejs i første halvleg var gæsterne tæt på at udnytte et par blottelser i værternes forsvar.

Højrebacken Allan Nyom fik også bolden i nettet. Men scoringen blev annulleret efter et VAR-gennemsyn, der viste, at Nyom havde slået Barcelonas Samuel Umtiti i græsset på vej hen til bolden.

I det sidste kvarter frem mod pausen slog Barcelona til to gange. Antoine Griezmann vippede bolden over Getafes fremadstormende målmand til 1-0 efter en frispilning fra Messi.

Jordi Alba blev skadet i slutningen. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Kort efter endte endnu et velspillet angreb hos Sergi Roberto, der løb ind i feltet og fladt bankede bolden i mål til 2-0 ude ved stolpen.

Messi var også tæt på med et frispark, der havde bud efter det ene målhjørne.

I anden halvleg fik Getafe skabt spænding om udfaldet, da indskiftede Angel helflugtede et indlæg i mål til 1-2 med 25 minutter tilbage af opgøret.

Angel var også tæt på at udligne kort efter, men Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet fik inde på stregen puffet bolden væk, så Angel lige nøjagtig ikke nåede frem til bolden.

Resten af kampen var præget af en del nervøsitet fra Barcelonas side, men det lykkedes ikke Getafe at få bolden i mål mere end en enkelt gang.

Barcelona fik venstrebacken Jordi Alba på skadeslisten, da han udgik midtvejs i førte halvleg.

