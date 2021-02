Banker Wass: Klasseforskel

Hvis Real Madrid vil gøre sig forhåbninger om at indhente Atlético Madrid i guldkampen i La Liga, kræver det nærmest lutter sejre i den anden halvdel af sæsonen.

En af dem kom uden større besvær, da Daniel Wass og Valencia gæstede Madrid og tabte 0-2 efter en ensidig første halvleg, som afgjorde kampen.

Hjemmeholdet tog føringen allerede efter 12 minutters spil. Karim Benzema lagde elegant bolden ind ved fjerneste stolpe efter en ret ensidig åbning på kampen.

Wass og holdkammeraterne havde endog meget svært ved at skabe noget, der mindede om farlige situationer omkring Real Madrids felt.

Det meste af tiden havde gæsterne alle 11 mand på egen banehalvdel jagtende rundt efter bolden, som blev flyttet rundt mellem de hvidklædte spillere.

Imidlertid var det ikke nok til at forhindre Toni Kroos i at fordoble føringen et par minutter før en pause, som virkede stærkt tiltrængt for Valencia.

Endnu et gennemspillet Real Madrid-angreb blev ført igennem i højre side. Indskiftede Lucas Vázquez fik bolden, lagde den skråt tilbage i feltet, hvor Kroos med en hård inderside sendte 2-0-scoringen ind.

Der var klasseforskel i de første 45 minutter, som statistikkerne også afslørede. 10-0 hed skudstatistikken, og hjemmeholdet havde bolden 67 procent af tiden.

Valencia løftede niveauet efter pausen og truede ved et par lejligheder Real Madrids mål. Men det var ganske sporadisk.

Det lignede i stedet en afgørelse efter en times spil, da Ferland Mendy kom fri i feltet og scorede til 3-0.

Den franske back var imidlertid snert offside i opspillet til scoringen, og VAR-rummet forlængede spændingen en smule med annulleringen.

Real Madrid var imidlertid i fuld kontrol og spillede med stor selvsikkerhed.

Flere gode muligheder for at lukke kampen til 3-0 blev formøblet, men det gjorde ikke noget, da gæsterne aldrig kom rigtig tæt på en reducering.

Stor United-skuffelse

Videoklip afslører massive vandskader på Superliga-stadion

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!