Barca-boss afviser Neymar: Ham her er meget bedre

Neymar er endnu ikke vendt tilbage til banen for PSG, men derfor fyger det stadig med rygter om den brasilianske superstjerne.

De mest vedholdende rygter sender ham tilbage til Spanien til enten den tidligere klub Barcelona eller rivalerne fra Real Madrid.

Spørger man Barcelonas præsident, Josip Maria Bartomeu, så er der ingen hold i de rygter. Han har nemlig investeret i en erstatning, som han mener er en meget bedre spiller end Neymar.

- Det er ikke en mulighed, at Neymar kommer tilbage, fordi vi har gang i et spændende projekt med Dembélé og Coutinho. Vi er glade for det, vi har, fordi Dembélé er meget bedre end Neymar. Han er en professionel spiller, der har tilvænnet sig livet i en enorm club, og det er ikke let, siger Josip Bartoumeu til TVE ifølge AS.

Der er ligeledes rygter, der sender Coutinho tilbage til England, men Bartomeu forsikrer om, at der er stor tilfredshed med Coutinho i den spanske klub.

