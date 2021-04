Barca-boss i uventet Real Madrid-forsvar

- Vi er naturligvis vant til tomme stadioner, men dette er helt anderledes. Dette er en træningsbane... Det er meget anderledes end alt andet, vi har oplevet.

Sådan lød Jürgen Klopp kritik af den bane, hans Liverpool-mandskab mødte Real Madrid på tidligere på ugen.

Real Madrid spiller nemlig sine hjemmekampe i denne sæson på Estadio Alfredo di Stefano, der er en del af klubbens træningsanlæg og hjemmebane til klubbens andethold. Det gør de, da klubbens normale hjemmebane, Bernabeu, er i gang med at blive renoveret.

Jürgen Klopps kommentar faldt ikke i god jord hos madrilenernes træner, Zinedine Zidane, der understregede, at de var stolte af at spille på banen.

Og heller ikke FC Barcelonas træner, Ronald Koeman, var imponeret over kommentaren fra den tyske manager.

- Det miskrediterer Real Madrid, siger Koeman ifølge ESPN og tilføjer:

- De har valgt dette øjeblik til at udføre renoveringer på deres stadion. Godt for dem. For spillerne er det svært at spille uden fans uanset.

- Måske er Madrid vant til at spille der, men modstanderen ved, hvor de skal spille, og sådan er det. Det er ikke vigtigt for mig. Jeg er sikker på, at banen vil være god, og det er det vigtigste.

Ronald Koemans kommentarer kommer i optakten til El Clasico, som afvikles på Estadio Alfredo di Stefano lørdag aften.

