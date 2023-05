Barca-boss siger op

Mateu Alemany har høstet ros for at hente blandt andre Andreas Christensen til FC Barcelona, men fra sommer får klubben ikke længere fornøjelse af hans evner.

Den 60-årige spanier har nemlig valgt at opsige sin stilling som fodbolddirektør i den enorme klub fra Spanien.

Det oplyser Barcelona på sin hjemmeside.

Mateu Alemany havde ellers kontrakt med Barcelona frem til 2024, men har intentioner om at opsøge nye udfordringer allerede fra sommer.

Igennem de seneste uger har han ifølge AFP været sat i forbindelse med engelske Aston Villa, hvor Johan Lange i øjeblikket besidder rollen som sportsdirektør.

Hvad for en rolle Mateu Alemany er udset til at få i Aston Villa, melder historien intet om.

Annonce:

Joan Laporta, der er præsident i Barcelona, kan glæde sig over, at fodbolddirektøren har tilkendegivet, at han vil stå for klubbens transferaktiviteter frem til udgangen af sommerens transfervindue.

Mateu Alemany blev ansat at netop Joan Laporta, som i 2021 satte sig tilbage i præsidentstolen efter en årrække væk fra klubben.

Siden har Alemany skullet jonglere med en økonomi, som mildest talt har været presset.

Barcelona har en enorm gæld, og La Ligas økonomiske krav til klubberne har i flere tilfælde betydet, at Barcelona ikke har været i stand til at registrere sine nye spillere omgående.

- Indsættelsen af Mateu Alemany i strukturen omkring førsteholdet efter Joan Laportas sejr i præsidentvalget har gjort det muligt for FC Barcelona at gennemføre operationer, som virkede umulige, og at give træneren et konkurrencedygtigt hold inden for rammerne af de igangværende økonomiske problemer, skriver klubben på sin hjemmeside.

Da Andreas Christensen sidste sommer kom til Barcelona på en fri transfer fra Chelsea, lykkedes det først klubben at registrere ham lige før sæsonstart. Det samme gjaldt stjerneangriberen Robert Lewandowski, som kom til fra Bayern München.

Mateu Alemany har tidligere arbejdet for klubberne Mallorca og Valencia.