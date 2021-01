Barça-boss tordner: - Er ikke fodbold

Barcelona-træner Ronald Koeman er bestemt ikke tilfreds med, at pokalkampen skal spilles på kunstgræs

Cornellá fra den tredjebedste spanske række slog senest Atlético Madrid ud af Copa del Rey, og torsdag aften får de muligheden for igen at blive favoritdræbere.

Kampen bliver spillet på Nou Camp Municipal (ja, det hedder stadionet), der blot ligger 8,7 km sydvest for Camp Nou i Barcelona.

Netop underlaget på aftenens bane er Barça-træner Ronald Koeman på ingen måde tilfreds med.

- For mig er det ikke fodbold at spille på kunstgræsbaner, siger hollænderen til spanske El Pais.

- Jeg forstår, at disse hold har fordelen ved at spille hjemme, og jeg kan godt lide det på den måde. Men det afhænger af banens tilstand og belysningen.

Det bliver på kunstgræs, at Koemans mandskab skal spille. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Koeman vil se mod nogle af de spillere, som ikke får meget spilletid.

- De unge i vores trup og nogle fra B-holdet er mere vant til at spille på denne type underlag, fordi de er fortrolige med det fra ungdomsfodbold.

- De ældre spillere har ikke spillet på kunstigt underlag, siden jeg ved ikke hvornår, og det ville koste os, fordi bolden hopper forskelligt. Det går hurtigere, hvis banen er våd.

Det kan være ganske fornuftigt for Koeman at bruge nogle af B-holdets spillere, da de har gode erfaringer ude mod Cornellá, som de slog 1-0 lige før jul.

Der er ingen returkamp, så det hele afgøres derfor torsdag aften. Den manglende mulighed for at rette op på et dårligt resultat, ramte Real Madrid onsdag.

Her led de et pinligt pokalexit, da de tabte til upåagtede Alcoyano også fra den tredjebedste række. Se højdepunkterne her:

Sensationen Cornellà Martin Braithwaite og Co. er advaret mod at tage nemt på opgaven, når de gæster 3. divisionsholdet Cornellà. Mandskabet fra Barcelona-forstaden chokerede hele Spanien, da det i forrige runde af Copa del Rey sensationelt besejrede Atletico Madrid med 1-0. Det skete på den lille hjemmebane, der ligger klods op af Espanyols topmoderne stadion i det enorme industrikvarter. Der er angiveligt mindre end 20 meter mellem de to arenaer, men kontrasten kunne ikke være større. Cornellàs fæstning har blot plads til lidt under et par tusinde tilskuere og banen, der også benyttes af lokale borgere, er kun omringet af et hegn, så forbipasserende nemt kan kigge med. Det gjorde de så, da Atleticos millarddyre trup måtte kapitulere 6. januar, og værternes fans, som grundet coronavirus ikke måtte komme ind, hyldede deres helte gennem gitteret. Måske får de lov til en gentagelse torsdag aften, hvor en ny gigant kommer på besøg. Vis mere Luk

