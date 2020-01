Barça byder halv milliard

Barcelona er forholdsvist tyndt besat oppe foran, efter at Luis Suarez for nylig led en alvorlig knæskade, der vil holde ham ude i omkring fire måneder.

Derfor overvejer de øverste i klubbens ledelse angiveligt at hente AS Monacos skarpretter, Wissam Ben Yedder, til Catalonien. Det skriver Foot Mercato.

Barcelona har ifølge mediet tilbudt AS Monaco i omegnen af 600 millioner kroner, for at hente Ben Yedder i den franske klub - det er dog er blevet afvist. Monaco skal være særdeles uvillige overfor at sige farvel til franskmanden midt på sæsonen.

Hvorvidt Barcelona lægger et højere bud afhænger blandt andet af, hvorvidt træner Quique Setien har tillid til, at Antoine Griezman kan bestride den centrale angriber-position resten af sæsonen.

Ben Yedder har været Monacos klart bedste spiller i denne sæson, hvor han med 14 mål i 20 kampe, er topscorer i den bedste franske række.