Barça-ekspert: Braithwaite var i chok

Når Barcelona i aften får besøg af Leganes, bliver det en speciel oplevelse for Martin Braithwaite.

Og helt speciel bliver den, hvis han får lov til at starte inde mod sine tidligere holdkammerater fra Leganes.

- Jeg har snakket med Kevin Rodrigues, der er en af mine gode venner. Jeg vil virkelig gerne spille mod dem, siger den 29-årige angriber til klubbens hjemmeside.

- Jeg kender dem og ved, hvordan de spiller. Vi vil vinde ligaen, så vi er nødt til at blive ved med at vinde og tilføje flere point.

Men danskeren kan ikke føle sig sikker på en startplads tirsdag aften. Heller ikke selv om han scorede sit første mål for Barcelona i weekendens 4-0 sejr på Mallorca.

Her startede han i front i selskab med Lionel Messi og Antoine Griezmann og høstede bagefter roser fra træner Quique Setien.

Messi og Griezman highfiver foran en nærmest forstenet målscorer. Foto: Jaime Reina/AFP/Ritzau Scanpix

Men denne udsteder ingen garantier.

- Med undtagelse af nogle enkelte spillere, vurderet ud fra hierarki og status, så er der ikke nogen i truppen, der kan kaldes startere eller udskiftere. Fordi man starter i en kamp, betyder det ikke, at man starter i den næste.

- Der vil blive rotation fremover, for jeg vil have alle til at deltage og vise gnist, sagde Setien ifølge Marca på et pressemøde mandag.

Er der følelser hos Braithwaite i mødet med Leganes, som han overraskende forlod i foråret, så mener Mundo Deportivo også at vide, at han var ramt af voldsomme følelser, da han havde scoret sit første Barca-mål.

Avisens Barca-redaktør Roger Torello mener således at vide, at Braithwaite decideret var i chok.

'På trods af den enorme glæde, Braithwaite følte i kroppen, viste Braithwaite ikke noget udadtil. Ifølge Mundo Deportivos oplysninger befandt danskeren sig i en slags choktilstand, fordi han så længe har drømt om det øjeblik, hvor han scorer sit første FC Barcelona-mål’, skriver han.

