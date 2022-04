Barça flirter med fiasko: Reddet i overtiden

Efter nylige sejre over både Real Madrid og Sevilla lignede Levante en overkommelig opgave for formstærke FC Barcelona.

Men Xavis mandskab måtte kæmpe hårdt for at vinde over bundholdet, da de to mødtes søndag aften. Barcelona kom bagud 0-1 og endte med at vinde 3-2 takket være et mål af Luuk de Jong i tillægstiden.

Levante, der ligger på næstsidstepladsen, scorede begge sine mål på straffespark og brændte et tredje forsøg fra 11-meterpletten.

Barcelona har nu vundet syv kampe i træk i ligaen. Det har sendt storklubben op på andenpladsen. Der er 12 point op til Real Madrid, der efterhånden skal falde helt sammen, hvis ikke mesterskabet skal ende i hovedstaden.

Barcelona startede bedst, men Levante begyndte så småt at bide fra sig på omstillinger.

Midtvejs i første halvleg fik gæsterne sig lidt af et chok, da Eric Garcia endte med at måtte skovle bolden væk på egen målstreg efter et lob af hjemmeholdets Jose Luis Morales.

Det viste sig ikke at være en tilfældighed. Levante lod sig ikke kue, og kort inde i anden halvleg tog Morales revanche, da han på et straffespark scorede til 1-0.

Barcelona var på hælene. Lidt efter fik Levante igen straffespark, men Marc-Andre ter Stegen reddede Roger Martis forsøg og holdte gæsterne inde i kampen.

Nu ville Barcelona ikke finde sig i at blive trynet længere. Blot efter par minutter efter det brændte straffespark udlignede Pierre-Emerick Aubameyang.

Fire minutter derefter slog gæsterne til igen. Denne gang var det stortalentet Pedri, der med en kølig afslutning gjorde det til 2-1.

Det så ud til at blive en sejr til Barcelona, men Levante fik endnu en livline, da hjemmeholdet med ti minutter tilbage blev tildelt et tredje straffespark.

Denne gang fik indskiftede Gonzalo Melero ansvaret for at sparke, og det gjorde han godt. Ter Stegen gik til den forkerte side, og så blev det 2-2.

Men det endte altså med den ventede Barcelona-sejr. I tillægstiden afværgede Luuk de Jong fiaskoen, da han pandede bolden ind til 3-2.

Martin Braithwaite sad igen på bænken i samtlige 90 minutter.