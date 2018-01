Barca jubler over ny stjerne: Buddet var lavere end sommerens

Mandag blev Philippe Coutinho præsenteret i Barcelona for pressen og klubbens fans efter sit skifte fra Liverpool på 1,2 milliarder kroner. Det er i hvert fald det tal, som er blevet brugt efter skiftet.

For Barcelonas vicepræsident Jordi Mestre vil beløbet forblive en hemmelighed, men i en udtalelse til den spanske sportsavis Marca fortæller han, at der trods alt er sket noget i forhandlinger med Liverpool siden i sommer.

- Forskellen på det, vi bød i sommer og det vi bød her i januar, er, at tallet er blevet en del mindre. Jeg kan ikke komme nærmere på tallene, fordi det vil bryde med den pagt, som vi har lavet med Liverpool, siger Mestre.

Foto: AP

For ham er det dog ikke prisen, som betyder noget.

- Det vigtigste er, at Coutinho er her nu. Hvis klubbens ledelse beder om en spiler og sportsdirektør Oscar Grau siger, at han kan få ham, så er svaret nemt, siger Barcas vicepræsident.

Selvom Coutinho nu er på plads i klubben, så er han ude i tre uger grundet en skade.

