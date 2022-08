Barca kommer af med Braithwaite: Nu giver han op

Martin Braithwaite har, siden Xavi blev cheftræner for Barcelona i vinter, været i overskud. Spilletiden var i foråret meget begrænset og i begyndelsen af denne sæson har angriberen end ikke fået et nummer i truppen.

Derfor er der ingen tvivl om, hvad klubbens holdning er til danskeren, som man nu regner med, at man kan finde en løsning for. Det skriver den catalanske sportsavis Sport.

Her bliver der peget på, at ledelsen i Barcelona arbejder målrettet mod at få Braithwaite ud af klubben inden transfervinduet lukker. Her ser det ud til, at man vil finde frem til en ophævelse af kontrakten.

Normalt ville det betyde, at La Liga-klubben skulle betale alle de penge, som er tilbage på den aftale, som man har med spilleren. Det er i dette tilfælde frem til sommeren 2024, men her menes det, at man kan lave en aftale, som gælder for ét års løn.

Dermed forventes det, at Braithwaite vil give efter for det pres, som har været på ham hele sommeren. At der er VM i november skulle også spille en afgørende rolle.

Uden spilletid i sigte vil en plads i Hjulmands landsholdstrup nemlig være umulig.

Førnævnte avis peger desuden på, at Martin Braithwaites afgang i Barcelona vil være afgørende for dem i de sidste timer af transfervinduet, som lukker natten til torsdag.

Bundlinjen vil givetvis være, at Barcelona kommer af med ham på den ene eller den anden måde.

