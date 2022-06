Barca-legende færdig

407 kampe i Barcelona-trøjen.

39-årige Dani Alves er blevet et sandt klubikon, men nu er hans tid i den røde og blå trøje forbi.

I et længere opslag på Instagram takker brasilianeren den catalanske klub, han samlet set har tilbragt mere end otte år i.

'Det er tid til at sige farvel. Men jeg kan ikke sige farvel uden først at takke alle dem, der har hjulpet mig', skriver Alves blandt andet uden at nævne specifikke navne.

'Det er enden på en smuk cyklus, og det åbner op for et nyt og udfordrende kapitel'.

Hans kontrakt stod til at udløbe den her sommer, og selvom han gerne så, at aftalen ville blive forlænget, er ledelsen altså kommet frem til, at de er dækket ind på højre back-positionen.

Tidligere stod Alves frem og fortalte, at VM, der starter til vinter, er et stort mål for ham, men så skal han nok finde sig en ny arbejdsgiver inden længe.

Alves i aktion mod FCK's Dame N'Doye. Foto: Lars Krabbe.

Forsvarsspilleren kom i første omgang til Barcelona i 2008 og spillede for klubben i de forestående otte sæsoner.

Herefter gik turen til Juventus, siden PSG og Sao Paulo i hjemlandet, før han i slutningen af 2021 vendte hjem til Barcelona.

